Зарплаты режиссеров и сценаристов за год выросли на 26%

Средние зарплаты у режиссеров и сценаристов за год выросли на 26% (до 70,4 тыс. руб.). У актеров и аниматоров — на 22% (до 55,3 тыс. руб.). У дизайнеров и художников — на 18%, у архитекторов — на 17%, фотографов — на 16%, следует из данных HeadHunter.

У продюсеров динамика роста зарплат не изменилась по сравнению с прошлым годом (100 тыс. руб.). У журналистов зарплата выросла на 7%, до 54 тыс. руб. При этом средняя зарплата гейм-дизайнеров показала падение на 15% — с 118 тыс. до 100 тыс. руб.

Основатель «Школы карьерного менеджмента» Айгюн Курбанова в беседе с «Ъ» сказала, что рост зарплат у одних сегментов креативных индустрий и стагнация у других связана с выборочным государственным финансированием. Зарплаты актеров и сценаристов, к примеру, растут из-за появления большого количества госпроектов к 2025 году, отмечает госпожа Курбанова.

Подробнее — в материале «Ъ» «Креатив пошел».