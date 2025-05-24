Креатив пошел

Зарплаты специалистов в ряде сфер креативной индустрии, которая по плану правительства РФ к 2030 году должна обеспечивать 6% ВВП, за год увеличились более чем на 20%. В самом большом плюсе — режиссеры, сценаристы, актеры и аниматоры, при этом у журналистов доходы растут ниже уровня инфляции, а у гейм-дизайнеров и вовсе падают. Эксперты связывают неравномерное изменение зарплат с потребностями госсектора в воспитании определенных ценностей и кадровым голодом в индустрии.

“Ъ” ознакомился с данными платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter о динамике зарплат сотрудников в креативной индустрии в апреле—мае 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. «Заработная плата в сфере "Маркетинг, реклама, PR" превысила 82 тыс. руб., что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года»,— отмечают в HeadHunter.

Помимо маркетинговой и рекламной индустрий наибольший рост зарплат в креативном секторе наблюдался у режиссеров и сценаристов — 26% (до 70,4 тыс. руб.) и актеров и аниматоров — 22% (до 55,3 тыс. руб.). Дизайнеры и художники выросли в зарплате на 18%, архитекторы — на 17%, фотографы — на 16%. У продюсеров динамика роста зарплат не изменилась по сравнению с прошлым годом (100 тыс. руб.), а у журналистов выросла всего на 7%, до 54 тыс. руб. При этом средняя зарплата гейм-дизайнеров показала падение на 15% (с 118 тыс. до 100 тыс. руб.).

В феврале этого года в силу вступил Федеральный закон №330-ФЗ «О развитии креативных (творческих) индустрий в РФ» для создания правовой основы сегмента. В его рамках Минэкономразвития представило перечень видов бизнеса, входящих в категорию «креативных», для организации точечной поддержки субъектов для достижения экономических целей страны. Согласно Концепции развития творческих индустрий от 2021 года, вклад креативного сегмента в ВВП страны к 2030 году должен достичь 6% при 3,2% в 2022 году. Ранее “Ъ” писал, что регулирование и развитие отрасли осложняется кадровым голодом и разрозненностью сегментов в индустрии (см. “Ъ” от 9 февраля 2024 года).

Участники рынка креативных индустрий наблюдают рост зарплат в креативном секторе во всем мире. «Креативные индустрии включают в себя много сфер, связанных с производством и распространением информационных продуктов. Из-за активной цифровизации этот сектор растет и по всему остальному миру, выступая драйвером всей экономики страны в целом»,— рассказывает генеральный директор PR-агентства Comunica Михаил Умаров.

«Запросов на специалистов больше, чем рынок может предложить. Поэтому борьба за кадры происходит в том числе через повышение зарплат»,— говорит гендиректор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов. По его словам, ситуация с дефицитом специалистов на рынке будет постепенно выравниваться, но только в перспективе пяти-семи лет.

При этом и в креативной индустрии более высокий спрос на квалифицированные кадры, отмечает основатель «Школы карьерного менеджмента» Айгюн Курбанова: «Это рыночная тенденция, и не только у креативных индустрий, которая наблюдается в том числе из-за оттока кадров после 2022 года».

По ее словам, рост зарплат у одних сегментов креативных индустрий и стагнация у других связана с выборочным государственным финансированием. «Государство вкладывается в те сегменты креативных индустрий, которые могут помочь ему в воспитании нужных ценностей у населения. Так, зарплаты актеров и сценаристов растут из-за появления большого количества госпроектов к 2025 году. А те сферы креативной экономики, которые к этим целям не относятся, теряют свои бюджеты»,— подчеркивает госпожа Курбанова.

Варвара Полонская