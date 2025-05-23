МИД Ирана: Тегеран и Вашингтон достигли большего понимания на переговорах в Риме

Иран и Вашингтон достигли большего понимания по итогам пятого раунда переговоров в Риме по иранской ядерной программе. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи. По его словам, это был «один из самых профессиональных раундов переговоров». Он выразил надежду, что стороны смогут достичь прогресса за «одну-две встречи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В течение этого периода переговоров министр иностранных дел Омана пытался предложить решения, которые позволили бы устранить существующие препятствия и достичь прогресса»,— заявил Аббас Арагчи (цитата по ISNA).

Время и место проведения следующего раунда переговоров будут определены и объявлены позднее, сообщил господин Арагчи. Ожидается, что министр иностранных дел Омана продолжит работу над деталями предложенных идей и представит их обеим сторонам для дальнейшего рассмотрения.

Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, комментируя итоги контактов в Риме, заявил, что участники переговоров рассчитывают прояснить оставшиеся вопросы в ближайшие дни. По его словам, в Риме был достигнут «определенный, но не окончательный прогресс».

Пятый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе прошел в Риме 23 мая. Предыдущий раунд состоялся 11 мая в Омане. МИД Ирана назвал его «сложным, но полезным для понимания друг друга». СМИ писали, что Тегеран презентовал Вашингтону идею о создании регионального консорциума по обогащению урана, куда бы вошел не только Иран, но и аравийские государства — Саудовская Аравия и ОАЭ. 13 мая США, несмотря на продолжающиеся переговоры между двумя странами, объявили о новых санкциях против Тегерана в связи с его ядерной программой. NBC сообщало, что Иран готов пойти на условия США по ядерной сделке в обмен на отмену ограничений.

Подробности — в материале «Ъ» «Тегеран не желает отказываться от обогащения».

Анастасия Домбицкая