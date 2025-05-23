Путин: за рубежом внимательно изучают опыт России в ведении СВО

Зарубежные страны внимательно изучают опыт России в ведении СВО в части изменения тактики и технического совершенствования оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Останавливаться на достигнутом, конечно же, нельзя, и потому нужен дополнительный комплекс мер государственной поддержки, который позволит и дальше развивать этот потенциал»,— сказал глава государства на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (цитата по сайту Кремля).

Господин Путин подчеркнул, что Россия остается в пятерке мировых лидеров по экспорту вооружений. Большинство образцов российской техники постоянно совершенствуется. Особое внимание президент поручил уделить перспективным образцам вооружений, включая беспилотники, лазерные комплексы и системы управления войсками с искусственным интеллектом.