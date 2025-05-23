Екатеринбургский митрополит прокомментировал изъятие иконы у школьницы на ЕГЭ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем Telegram-канале прокомментировал случай в екатеринбургской гимназии, где школьницу перед сдачей единого государственного экзамена (ЕГЭ) попросили оставить икону перед входом в аудиторию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Митрополит отметил, что логика правил сдачи экзамена понятна, но молитва перед и после экзамена вполне уместна. «Для ребенка поход на ЕГЭ, это серьезное испытание. Как выход на боевое задание для бойца СВО. Никого не удивляют иконочки, которые наши ребята берут с собой в бой»,— сообщил митрополит Евгений.

Кроме того, он подчеркнул, что в храмах сейчас много обращений школьников и их родителей с просьбой отслужить молебен перед сдачей ЕГЭ.

Ранее школьнице в Екатеринбурге не разрешили пронести икону на сдачу ЕГЭ. В пресс-службе администрации города сообщили что иконы не входят в этот список допустимых предметов, определенным федеральным порядком проведения единого государственного экзамена.

Напомним, первые экзамены по химии, истории и литературе прошли 23 мая, в них приняли участие более 5,3 тыс. свердловских выпускников.

Полина Щуцкая