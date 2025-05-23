ЕГЭ по химии, литературе и истории написали 5,3 тыс. свердловских выпускников

В сдаче первых экзаменов в Свердловской области в 2025 году приняли участие более 5,3 тыс. выпускников, сообщил региональный департамент информационной политики. Они сдавали ЕГЭ по химии, литературе и истории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Экзамены начались 23 мая в 10:00. Химию сдавали порядка 2 тыс. школьников: на экзамен с собой можно было взять непрограммируемый калькулятор, таблицу Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде и другие методические материалы. На экзамен по литературе выпускники могли взять с собой орфографический словарь.

В регионе работало 180 пунктов проведения экзаменов — это не только школы, но и в учреждения ОДКБ, ГУФСИН, также сдать экзамены можно было на дому. Все пункты оснащены камерами видеонаблюдения, автоматизированными рабочими местами, принтерами, сканерами и расходными материалами.

Результаты ЕГЭ объявят 5 июня.

Напомним, в этом году в 74 пунктах проведения ЕГЭ в Екатеринбурге обновили кабельные линии и заменили устаревшее оборудование. В каждой аудитории установлены камеры, охватывающие все помещение. Для обнаружения нарушений используется нейросеть, которая отправит сигнал наблюдателю.

Ирина Пичурина