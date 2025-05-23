Песков: желание ЕС лишить Венгрию голоса говорит о внутренних противоречиях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предстоящие слушания в Совете ЕС, в результате которых Венгрия может лишиться права голоса в объединении. По мнению представителя Кремля, это говорит о противоречиях в Евросоюзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мейнстрим еэсовский, европейский, который абсолютно не нравится целому ряду европейских стран, которые являются сторонниками более самостоятельной политики, суверенной»,— прокомментировал ситуацию господин Песков на брифинге (цитата по ТАСС).

Слушания Совета Евросоюза о возможном применении ст. 7 Договора ЕС к Венгрии запланированы на 27 мая. В апреле в Венгрии стартовал общенациональный опрос населения на тему членства Украины в объединении. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проголосовал против.

О мерах венгерских властей по борьбе с иностранным влиянием — в материале «Ъ» «Венгрия обзаведется своими иноагентами».