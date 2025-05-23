В Совете Евросоюза обсудят возможное лишение Венгрии права голоса

Совет Евросоюза 27 мая проведет слушания о возможном применении статьи 7 договора ЕС к Венгрии, что грозит лишением права голоса в блоке. Соответствующий документ опубликовали 22 мая на сайте ведомства.

«Министры проведут восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры статьи 7»,— указано в сообщении.

Статья 7 позволяет вводить санкции за «систематическое нарушение ценностей ЕС», включая принципы верховенства права. Максимальная мера — приостановка права голоса страны-нарушителя.

Ранее The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что вопрос рассматривают из-за позиции Будапешта по вступлению Украины в ЕС. По данным издания, дискуссия идет «более серьезно, чем когда-либо», но решение пока не приблизилось к финальной стадии.

Венгрия неоднократно блокировала инициативы ЕС по поддержке Киева, требуя учета интересов венгерского меньшинства в Закарпатье. Если санкции утвердят, это станет беспрецедентным шагом в истории объединения.