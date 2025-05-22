Минэкономики Армении: выход Еревана из ЕАЭС не стоит на повестке дня

Правительство Армении не планирует выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а законодательные инициативы по евроинтеграции это не предусматривают. Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @gevorgpapoyan Фото: @gevorgpapoyan

«Наши действия никогда не направлены против или за какую-либо страну. Будут негативные последствия, если мы свои действия будем строить в логике против или за какую-то страну. Мы действуем исключительно из интересов Армении»,— сказал Геворг Папоян журналистам (цитата по ТАСС). Так он ответил на вопрос, не направлена ли инициатива о евроинтеграции против России.

«Армения — член Евразийского экономического союза, и нет повестки по выходу из этой организации. Мы продолжаем работать в этой логике»,— заявил армянский министр.

4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления страны в ЕС. После этого власти планировали обсудить с коллегами из Брюсселя «дорожную карту» евроинтеграции, а затем провести референдум о вступлении республики в Евросоюз. При этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подчеркивал, что Ереван не ведет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз. Российская сторона считает невозможным одновременное членство в ЕС и ЕАЭС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и Армения возвращаются на протоптанную дорожку».

Лусине Баласян