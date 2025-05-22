Избранный президент Румынии готов увеличить расходы на нужды НАТО

Румыния готова увеличить свои расходы на оборону и достичь установленной НАТО цели в 3,5% ВВП, заявил избранный президент страны Никушор Дан. Он также отметил, что румынские власти остаются союзниками Украины.

«Мы останемся частью европейских усилий по оказанию помощи Украине в достижении наиболее разумного мира. Это означает продолжение поддержки Украины и участие в европейских усилиях по взятию ее безопасности в свои руки»,— сказал господин Дан в интервью Financial Times.

В 2024 году дефицит бюджета Румынии вырос до 9,3%, что стало самым высоким показателем в Евросоюзе. Новый президент страны считает, что «реалистично» стремиться к дефициту бюджета 7,5% ВВП в этом году. «В этом году нам придется сократить расходы на €6 млрд. Я думаю, мы можем это сделать»,— добавил он.

Reuters сообщало, что генсек НАТО Марк Рютте предложил членам блока план увеличения военных расходов в совокупности до 5% ВВП. План предполагает повышение оборонных расходов до 3,5% и увеличение иных расходов, связанных с безопасностью, на 1,5%. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что все страны НАТО в течение следующих десяти лет согласятся на эти меры.

О планах альянса на оборону — в материале «Ъ».