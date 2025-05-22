Маск и глава Пентагона обсудили применение ИИ военными

Глава американского Департамента эффективного госуправления Илон Маск встретился в Пентагоне с главой оборонного ведомства Питом Хегсетом. Они обсудили применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) для нужд военнослужащих.

«Министерство обороны стремится взаимодействовать с руководителями отрасли ИИ, чтобы гарантировать, что наши бойцы будут оснащены для противостояния угрозам 21 века»,— заявил представитель министерства Шон Парнелл (цитата по Reuters).

Это второй раз, когда господин Маск посещает Пентагон. Его первая встреча с министром обороны состоялась в марте и привела к скандалу: The New York Times сообщала, что оборонное ведомство планирует обсудить с бизнесменом стратегию на случай военного конфликта между Китаем и США. Президент США Дональд Трамп назвал эту информацию ложной. По данным Bloomberg, на этом фоне в Пентагоне начали проверять сотрудников на детекторе лжи.

Подробности — в материале «Ъ» «Пентагон не держит оборону».