Израиль заявил об отправке в сектор Газа 100 грузовиков гуманитарной помощи

В офисе Координатора действий израильского правительства на палестинских территориях (GOGAT) сообщили, что в сектор Газа въехали 100 грузовиков с гуманитарной помощью от Израиля — мукой, детским питанием и медицинским оборудованием.

Перед въездом в Газу через контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом» груз был досмотрен израильскими властями. «Доставка помощи осуществляется в соответствии с рекомендациями профессиональных должностных лиц Армии обороны Израиля и директивами политического руководства»,— сообщили в GOGAT (цитата по Times of Israel).

Первая за три месяца партия гуманитарной помощи поступила на территорию Газы 19 мая. Несмотря на это, агентства ООН заявили, что не смогли забрать ни одной гуманитарной помощи, объясняя это тем, что израильские власти отказались координировать движение поставок. COGAT до сих пор не отреагировал на обвинения.

19 мая канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что на территорию Газы будет разрешен ввоз продовольствия в «базовом объеме» для предотвращения голода в анклаве. В ЦАХАЛе меру объяснили «оперативной необходимостью расширения боевых действий против "Хамаса"».

Подробности — в материале «Ъ» «На Газу двинулись "Колесницы Гидеона"».