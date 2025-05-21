Президент Финляндии заявил о возможных переговорах по Украине в Ватикане

Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал результаты вчерашнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Тот последовал за беседой господина Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Александра Стубба, вопреки мнению об уменьшении посредников по Украине их стало только больше. США не перестают содействовать разрешению конфликта, к ним намерены присоединиться и европейские страны. Финский лидер не исключил возможную встречу Москвы и Киева в Ватикане на следующей неделе.

«Вполне вероятно, что на следующей неделе, например, в Ватикане состоится встреча на техническом уровне с участием россиян, украинцев, американцев и европейцев»,— заявил господин Стубб журналистам на семинаре Конфедерации финской промышленности в Хельсинки. Трансляция велась на сайте издания Ilta-Sanomat.

Сегодня в беседе с премьером Италии Джорджей Мелони папа римский Лев XIV подтвердил готовность предоставить Ватикан для переговоров. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что от Ватикана не поступало предложений по поводу урегулирования конфликта. Кроме того, по словам господина Пескова, локация для нового раунда переговоров пока не обсуждается. В прошлый раз переговоры делегаций Москвы и Киева прошли в Стамбуле.