Аэропорт Домодедово в четвертый раз за день приостановил работу

В работу аэропорта Домодедово вновь введены ограничения, сообщает Росавиация. Это уже четвертый раз за день, когда воздушная гавань приостанавливает работу. Новые ограничения на полеты действуют с 21:06 мск.

Сегодня несколько раз приостанавливали работу аэропорты Жуковский и Шереметьево. На данный момент оба аэропорта принимают и выпускают самолеты. Ограничения вводились из-за угрозы ударов БПЛА.

С начала дня 21 мая на подлете к Москве сбили 18 беспилотников. Об этом сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Обломки одного из дронов, запущенных в сторону города, упали на территории детского сада «Василек» в подмосковном Домодедово. Все успешно эвакуировались, и никто не пострадал. Воспитатели спасли 98 детей, рассказала подмосковный омбудсмен Ксения Мишонова.