Воспитатели спасли 98 детей при ударе дрона ВСУ в Домодедово

В детском саду «Василек» в подмосковном Домодедово воспитателям удалось спасти 98 детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова. Это произошло во время падения фрагмента БПЛА на территории учреждения. Все эвакуировались в подвал здания, и никто не пострадал.

«Хочу отдельно отметить правильные действия персонала детского сада, которые сразу отвели детей в безопасное помещение»,— рассказала госпожа Мишонова в Telegram-канале. После эвакуации детей передали родителям.

Подмосковный омбудсмен уточнила, что территория детского сада еще оцеплена. Там работают саперы и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сегодня Росавиация сообщала о приостановке работы московских аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский из-за беспилотной опасности. Позднее ограничения на прием и выпуск самолетов сняли. За последние три часа на подлете к Москве сбили уже 13 украинских дронов. Над Московской областью с 11:30 до 15:00 мск уничтожили три БПЛА.