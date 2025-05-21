ТАСС: власти Украины могут изменить состав делегации для переговоров с Россией

Власти Украины могут изменить состав делегации на переговорах с Россией из-за нехватки профессиональных политиков, пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам. По словам собеседника агентства, в нее могут включить главу офиса президента Украины Андрея Ермака и главу комитета Верховной рады по международным делам Александра Мережко.

«Там явно не хватает политиков. И встанет вопрос о том, чьи креатуры войдут туда, чтобы контролировать процесс ведения переговоров»,— сказал источник агентства.

По словам собеседника, в украинской переговорной группе также возможно появление экс-министра обороны страны Алексея Резника и руководителя фракции правящей партии в парламенте Давида Арахамии. Он также предположил, что новые члены делегации могут быть представителями украинских и зарубежных центров влияния.

Переговоры российской и украинской делегаций прошли 16 мая в Стамбуле. 19 мая прошел телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Господин Путин по его итогам заявил, что Москва готова работать над меморандумом о будущем прекращении огня.

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