Экспертиза не выявила угрозы обрушения в доме на Тухачевского

Специалисты завершили обследование многоквартирного дома в Ставрополе, пострадавшего от взрыва газа 21 мая. Эксперты не выявили угрозы обрушения или опасности для здоровья жителей, сообщил в своем Telegram-канале глава города Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

По словам мэра Ставрополя, все системы жизнеобеспечения функционируют нормально, коммуникации восстановлены, за исключением газоснабжения. Собственники квартир с первого по шестнадцатый этаж уже начали возвращаться домой. Обитатели 17 и 18 этажей временно размещены в гостинице — всего восемь человек, которым предоставлены предметы первой необходимости и трехразовое питание.

В соседнем здании продолжается восстановление остекления. В пяти апартаментах окна уже заменены, работы по соглашению с жильцами продлятся до полуночи. К этому времени планируется установить ещё десять оконных блоков. Ремонтные мероприятия возобновятся завтра с 8:00. Коммунальщики полностью очистили прилегающую территорию.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме на улице Тухачевского в Ставрополе утром 21 мая. По факту происшествия следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статьям об умышленном уничтожении имущества и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Городские власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Число пострадавших при взрыве достигло трех человек. Владелица квартиры, где произошел инцидент, находится в тяжелом состоянии. Медики борются за ее жизнь. За амбулаторной помощью также обратились двое человек, включая ребенка, их состояние удовлетворительное.

Тат Гаспарян