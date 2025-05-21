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СК возбудил уголовное газа после взрыва газа в многоэтажном доме в Ставрополе

По факту взрыва бытового газа в многоэтажном доме на улице Тухачевского в Ставрополе, Следственный комитет региона возбудил уголовное дело. В результате ЧП пострадала одна женщина, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил.

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы. Пожар полностью потушен.

«Как только это станет возможно, специалисты обследуют состояние здания, чтобы спланировать работы по восстановлению»,— отметил губернатор.

Николай Аксенов

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