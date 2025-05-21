СК возбудил уголовное газа после взрыва газа в многоэтажном доме в Ставрополе

По факту взрыва бытового газа в многоэтажном доме на улице Тухачевского в Ставрополе, Следственный комитет региона возбудил уголовное дело. В результате ЧП пострадала одна женщина, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил.

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На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы. Пожар полностью потушен.

«Как только это станет возможно, специалисты обследуют состояние здания, чтобы спланировать работы по восстановлению»,— отметил губернатор.

Николай Аксенов