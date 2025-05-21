Хозяйка ставропольской квартиры, где прошило ЧП, в тяжелом состоянии

В Ставрополе хозяйка квартиры, в которой произошел взрыв бытового газа находится в тяжелом состоянии, но в сознании. Медики борются за ее жизнь, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

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Губернатор взял ситуацию под личный контроль и установил двухнедельный срок на восстановление поврежденного дома.

«Сейчас необходимо оперативно завершить обследование конструкций дома. Мы должны убедиться в том, что он безопасен и готов к возвращению людей»,— сообщил глава региона.

Пострадавшим будут произведены выплаты согласно краевому законодательству.

«Сложный вопрос — помощь людям, у которых повреждены автомобили. Пока оказание помощи в таких случаях нашим законодательством не предусмотрено. Будем исправлять»,— отметил губернатор, поручив разработать проект изменений в краевое законодательство.

Как сообщал «Ъ-Кавказ» прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту взрыва. Следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статьям об умышленном повреждении имущества и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Николай Аксенов