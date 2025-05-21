Переход Вендела в ФК «Ботафого» сорван по «геополитическим причинам»

Трансфер полузащитника петербургского «Зенита» Вендела в бразильский футбольный клуб «Ботафого» не состоялся по «геополитическим причинам». Об этом сообщает пресс-служба «Ботафого».

«По обоюдному согласию с ''Зенитом'' был расторгнут контракт с полузащитником Венделом, который должен был присоединиться к клубу в летнее трансферное окно. По геополитическим причинам сделка не может быть завершена. Владельцы российского клуба были включены в список международных санкций, что делает невозможными любые транзакции с командой в соответствии с законодательством США», — говорится в заявлении.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что полузащитник останется в «Зените».

Бразилец играет за «Зенит» с 2020 года. В составе клуба он стал четырехкратным чемпионом России и обладателем Кубка России. Также Вендел трижды завоевывал Суперкубок России. В этом сезоне он провел 27 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 13 результативных пасов. Ранее футболист представлял бразильский «Флуминенсе» и португальский «Спортинг».

Таисия Орлова