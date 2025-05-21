«Спорт-Экспресс»: Вендел останется в «Зените»

Бразильский полузащитник Вендел продолжить играть за петербургский «Зенит», сообщает «Спорт-Экспресс».Его переход в бразильский «Ботафого» сорвался из-за финансовых проблем владельца команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

4 мая в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» игрок получил травму. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что Вендел выбыл до конца чемпионата. Футболист уехал в Бразилию, чтобы восстанавливаться от повреждения. Портал Globo сообщал, что Вендел будет готовиться к клубному чемпионату мира вместе с командой «Ботафого». В зимнее трансферное окно «Зенит» и «Ботафого» договорились о переходе полузащитника. Сумма трансфера составила €15 млн.

Тем не менее, по информации «Спорт-Экспресса», футболист вернется в Россию и продолжит лечение в расположении «Зенита». Сообщается, что переход сорвался из-за финансовых проблем владельца «Ботафого» Джона Текстора. Александр Медведев подтвердил «Спорт-Экспрессу» информацию, что Вендел останется в петербургском клубе.

Бразилец играет за «Зенит» с 2020 года. Ранее он представлял бразильский «Флуминенсе» и португальский «Спортинг». В этом сезоне Вендел провел 27 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 13 результативных пасов.

Таисия Орлова