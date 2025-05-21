«Распадская» не выплатит дивиденды по итогам 2024 года

Акционеры ПАО «Распадская» утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Последний раз угольная компания выплачивала дивиденды по результатам девяти месяцев 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Кузнецова, Коммерсантъ Фото: Дарья Кузнецова, Коммерсантъ

О решении акционеров говорится в сообщении «Распадской». Отказ от выплаты поддержали 99,9% голосовавших.

«Распадская» — один из крупнейших в России экспортеров коксующегося угля. Предприятия находятся в Кемеровской области и Туве. В 2024 году объем продаж «Распадской» сократился на 11% и составил 12,9 млн тонн, чистый убыток зафиксирован в размере $133 млн. В компании поясняли, что снижение продаж связано с санкционным давлением.

Подробнее — в материале «Ъ» «От угольщиков увозят скидки».

Петр Бузлаев