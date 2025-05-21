В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения

Аэропорты Домодедово и Жуковский в 16:01 мск возобновили работу, сообщила Росавиация. Они приостановили прием и отправку самолетов второй раз за день в 15:44 мск. В 17:05 мск ведомство добавило, что Шереметьево вновь ограничило работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Временные ограничения на работу аэропортов продолжают действовать во Владимире, Иваново, Калуге, Ярославле и Костроме. Петербургский аэропорт Пулково предупреждал о возможных задержках вылетов самолетов в Москву.

Минобороны России сообщало, что с 11:30 до 15:30 мск силы ПВО уничтожили 34 беспилотника над шестью регионами. На подлете к Москве сбили четыре беспилотника, писал мэр Сергей Собянин. Обломки одного из БПЛА упали на территории детского сада в городе Домодедово, никто не пострадал.

На фоне атаки беспилотников в Тульской, Владимирской и Липецкой областях отключили мобильный интернет. Операторы связи уточняли, что по независящим от них причинам мобильная связь может работать с перебоями и в Московской области.