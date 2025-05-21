Собянин: сбит еще один летевший к Москве беспилотник
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, направлявшегося к столице. Ранее в среду глава города рассказал об отражении силами ПВО атаки трех дронов. Воздушный налет БПЛА привел к ограничениям в работе московских аэропортов.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву,— написал мэр в своем Telegram-канале.— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».
На данный момент ограничения в приеме и отправке воздушных судов продолжают действовать для Домодедово и Жуковского. В петербургском Пулково предупредили о возможных изменениях в расписании для московских рейсов.