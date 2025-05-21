Обвиняемому в убийстве экс-ректору КФУ Гафурову просят дать 25 лет колонии

Гособвинение просит Савеловский районный суд Москвы признать виновным в убийстве по найму бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова. Ему запрашивают 25 лет колонии строгого режима, сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Экс-ректора считают заказчиком убийства предпринимателя из Елабуги Айдара Исрафилова в 1999 году. Тогда бизнесмен входил в думу Елабужского городского совета и публично критиковал Ильшата Гафурова. В том же году господина Исрафилова застрелили около спорткомплекса ЦСКА в Москве. Бывший ректор отрицает вину.

Показания о причастности Ильшата Гафурова к убийству дал лидер ОПГ «29-й комплекс» из Набережных Челнов Адыган Саляхов. Его приговорили в 2023 году к 25 годам колонии за причастность к убийству елабужского предпринимателя. Он также утверждал, что экс-ректор был членом «29-го комплекса». 13 мая источник ТАСС сообщил об истечении срока давности по делу об убийстве Айдара Исрафилова.

Никита Черненко