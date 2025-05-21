Ходатайство Дурова о смягчении надзора во Франции сочли необоснованным

Прокуратура Парижа отказалась смягчать надзор в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в связи с тем, что поданное ходатайство было необоснованными, пояснили «РИА Новости» в ведомстве. Бизнесмен просил о смягчении надзора для поездки в США.

В прокуратуре отметили, что "ранее обвиняемый воспользовался частичным снятием судебного надзора" и совершил поездку в ОАЭ в марте-апреле, однако "общие обязательства его судебного надзора остаются прежними". Согласно местному законодательству, господин Дуров не может покидать территорию Франции без разрешения следственных судей.

"Независимо от запрошенного места назначения", - добавили в ведомстве.

На прошлой неделе основатель Telegram обвинил власти Франции в попытке оказать на него давление с целью ограничения свободы высказываний для ряда политиков в Румынии накануне выборов. В Париже обвинения категорически отвергли.