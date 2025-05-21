Фанаты Oasis потратят более 1 млрд фунтов в рамках тура воссоединенной группы

Поклонники британской группы Oasis, обрадованные ее воссоединением, готовы потратить 1,06 млрд фунтов стерлингов на посещение 17 концертов в Великобритании этим летом. Как показало исследование, проведенное Barclays, на концерты придут 1,4 млн фанатов, в среднем каждый фанат потратит 766 фунтов. Об этом пишет The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Энди Белл, Ноэль Галлахер и Джем Арчер из группы Oasis

Фото: Sang Tan / AP Слева направо: Энди Белл, Ноэль Галлахер и Джем Арчер из группы Oasis

Фото: Sang Tan / AP

Из всей суммы около 150 фунтов пойдет на билеты, хотя очень немногим желающим удалось купить их по этой цене из-за системы ценообразования на платформе Ticketmaster. Многие покупали билеты дороже, выкладывая вплоть до 370 фунтов. Из-за жалоб потребителей британские регуляторы даже начали проверку.

Кроме оплаты билетов фанатам придется заплатить в среднем 108 фунтов за проживание в городах тура, около 70 фунтов составят дорожные расходы, более 75 фунтов уйдет на еду и напитки, 73 фунта — на новую одежду в определенном стиле для такого торжественного случая и еще почти 60 фунтов — на покупку всяких сувениров и мерча.

Почти 30% опрошенных фанатов заявили, что оденутся по моде 1990-х годов, 14% намерены сделать стрижку под исполнителей Oasis братьев Галлахер, а некоторые фанаты намерены даже отказаться от использования мобильных телефонов на время концерта, чтобы атмосфера 1990-х чувствовалась ярче.

Алена Миклашевская