Гари Линекеру грозит расследование за антисемитскую публикацию

Лондонская полиция может начать расследование в отношении одного из самых известных британских футболистов и ведущих BBC Гари Линекера. Расследование коснется антисемитской публикации в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), которую Гари Линекер перепостил, из-за чего на днях руководство BBC приняло решение уволить его по окончании сезона. Об этом сообщает The Daily Mail.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гари Линекер

Фото: Hannah McKay / Reuters Гари Линекер

Фото: Hannah McKay / Reuters

Как сообщили изданию в столичной полиции, они получили «большое число обращений общественности» в связи с этой публикацией Гари Линекера и эти обращения сейчас «изучаются». На данный момент расследование пока не начато, отметили в Скотленд-Ярде. Ранее господин Линекер принес извинения за перепост антисемитской публикации и признал свою ошибку.

Футболист ряда английских клубов, «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер после окончания игровой карьеры стал футбольным экспертом на BBC. Со временем он стал самым высокооплачиваемым сотрудником BBC, получая до £1,75 млн в год.

Алена Миклашевская