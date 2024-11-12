Гари Линекер покинет футбольное шоу на BBC после чемпионата мира 2026 года

Гари Линекер перестанет вести главное футбольное шоу на BBC — Match of the Day (MOTD, «Матч дня») после окончания этого сезона, сообщила вещательная корпорация. Он вел программу последние 25 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters

Футболист ряда английских клубов, «Барселоны» и сборной Англии, после окончания игровой карьеры стал футбольным экспертом на BBC Radio 5 Live. А в 1999 году сменил Деса Линама в качестве ведущего MOTD. Помимо «Матча дня» он также ведет подкасты The Rest is Football и MOTD Top 10 на BBC Sounds, а также освещает для телеканала Кубок Англии и международные турниры.

Со временем Гари Линекер стал самым высокооплачиваемым сотрудником BBC, получая до £1,75 млн в год. Как отмечается в сообщении вещательной корпорации, с господином Линекером было подписано новое трудовое соглашение, которое предусматривает снижение зарплаты и прекращение работы ведущим MOTD летом 2025 года. При этом господин Линекер продолжит работать на BBC вплоть до окончания чемпионата мира по футболу 2026 года. Он будет выступать ведущим подкастов на BBC Sounds, освещать Кубок Англии и ближайший чемпионат мира.

Кирилл Сарханянц