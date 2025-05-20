Страны ЕС потребуют отстранить израильских спортсменов от участия в соревнованиях

Группа стран Европейского союза может потребовать от международных спортивных организаций отстранить израильских спортсменов от участия в соревнованиях. Предполагается сделать это в качестве реакции на события на Ближнем Востоке. Об этом сообщает израильский портал Ynet.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

Издание отмечает, что государства ЕС намерены потребовать от международных федераций отстранения израильских спортсменов и сборных, аналогичного отстранению российских и белорусских атлетов. Они были лишены возможности выступать на международных соревнованиях в 2022 году из-за ситуации на Украине.

По информации Ynet, среди стран, готовящих обращение, значатся Испания, Бельгия и ряд государств Скандинавии. Как сообщил «Спорт-Экспресс», предложение может быть высказано в Еврокомиссии и Европарламенте.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня.

Арнольд Кабанов