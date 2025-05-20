ТИК Ревды объявила результаты досрочных выборов в думу

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Ревды (Свердловская область) объявила результаты досрочных выборов в муниципальную думу, сообщили в свердловском избиркоме. 19 мандатов из 20 получили кандидаты от партии «Единая Россия», еще один — представитель ЛДПР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования и установления его итогов в Ревдинскую районную территориальную избирательную комиссию не поступали»,— указано в сообщении.

Голосование проходило по пяти четырехмандатным округам. На мандаты в новом созыве думы претендовали 20 кандидатов от «Единой России» (ЕР), 18 — от КПРФ, 12 — от ЛДПР, 12 — от «Новых людей», 11 — от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) и пять самовыдвиженцев.

Наибольший процент явки зафиксирован в округе №2 — 37,2% (3,3 тыс. избирателей), наименьший — в округе №5 (26,9%, 2,5 тыс. избирателей). По итогам голосования места в думе получили Александр Томилов, Максим Сладков, Евгения Калмыкова, Вероника Кочкина, Константин Торбочкин, Наталья Кокорина, Олег Мерзляков, Анатолий Сазанов, Ирина Бусыгина, Сергей Филиппов, Илья Власов, Иван Логинов, Юрий Мячин, Андрей Волков, Елена Калинина, Владимир Южанин, Наталия Зиновьева, Андрей Мокрецов, Александр Копытов (все от ЕР), Оксана Старцева (ЛДПР).

Девять избравшихся представителей «Единой России» были депутатами прошлого созыва думы, принявшего решение о самороспуске 26 февраля 2025 года. Причиной стал конфликт, в ходе которого депутаты оппозиционных КПРФ и партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» пять раз блокировали принятие поправок в устав города. Разногласия депутатов привели к смене спикера Андрея Мокрецова (избран в новый состав думы), представлявшего «Единую Россию», на Вениамина Тарова (СРЗП). На досрочные выборы заявлялись пять экс-депутатов от КПРФ и двое от СРЗП, но ни один избран не был.

Ревдинский горком КПРФ вечером во понедельник, 19 мая, заявил, что не признает легитимность голосования и создаст совет «для отстаивания реальных интересов жителей Ревды». Представители КПРФ и партии «Новые люди» заявили о привозах и покупке голосов во время выборов, обращения об этом были поданы в полицию.

Подробнее о реакции партий на итоге выборов в Ревде — в материале «Теперь без красного»