Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф прокомментировала обвинения в адрес объединения в попытках ослабить доллар. По ее словам, подобные предположения безосновательны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Доллар в упадке прежде всего из-за тарифной политики, фактически перешедшей в тарифную войну (Запада.— "Ъ") против всех»,— сказала глава НБР во время выступления в бразильском аналитическом центре Fundao Perseu Abramo (трансляция велась на его YouTube-канале).

Политика односторонних санкций стран Запада негативно сказывается на мировой финансовой системе, в которой доллар является основным средством торговли, пояснила госпожа Руссефф. По ее мнению, представление стран БРИКС об устройстве мировой экономики отличается от западного. На саммите БРИКС в июле главы государств обсудят создание валютной системы объединения, добавила глава НБР.

В феврале президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС 150-процентными пошлинами на товары, если будет обсуждаться создание альтернативной доллару валюты или отказ от его использования во взаиморасчетах. По словам министра иностранных дел Бразилии Мауру Виейры, страны БРИКС не планируют создавать новые валюты для замещения существующих. Президент России Владимир Путин отвергал обвинения в борьбе с долларом.