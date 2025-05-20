Глава РФПИ: Запад приложил титанические усилия для срыва диалога РФ и США

Западные политики и СМИ приложили «титанические усилия» для срыва конструктивного диалога России и США, утверждает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он убежден, что контакты двух президентов крайне важны для понимания США первопричин, сути и возможных путей решения конфликта на Украине.

По словам господина Дмитриева, этот диалог способствует «пока что сбалансированной и конструктивной» позиции администрации США и одновременно «вызывает истерику у европейских политиков», а также в «европейских и британских медиа».

«Продолжим работу по возможным взаимовыгодным проектам с США в инвестиционной и экономической сферах,— написал глава РФПИ в Telegram.

Владимир Путин 19 мая провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, он продлился более двух часов. По итогам беседы российский президент заявил о готовности Москвы работать с Киевом над меморандумом о мирном договоре. Господин Трамп заявил, что поддерживает идею России возобновить торговые отношения с США после завершения конфликта на Украине. Кирилл Дмитриев на этом фоне сказал, что РФ и США будут отличными экономическими партнерами.

Подробности — в материале «Ъ» «Поздравленье — мать ученья».