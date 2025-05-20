В Подмосковье расширили зону платных парковок

Новые участки платных парковок заработали с 20 мая в подмосковных Люберцах и Дзержинском, сообщил областной минтранс. Действует тариф 40-50 руб./час для легковых автомобилей, 20-25 руб./час — для мотоциклов, 80-100 руб./час — для грузовиков. Штраф за неоплату парковки — 2,5 тыс. руб. К концу мая запустят дополнительные парковочные зоны, в том числе, в Красногорске, Подольске и Нахабино.

Платные парковки в Московской области функционируют с ноября 2024 года. Они включают 1,84 тыс. машиномест в 11 городах, включая Долгопрудный, Коломну, Королеве и Красногорск.

Ранее Мособлдума приняла закон, разрешающий владельцам мотоциклов и электромобилей хранить бесплатно транспорт на подмосковных платных парковках.

Подробнее – в материале «Ъ» «Подмосковным мотоциклистам нашли место».

Полина Мотызлевская