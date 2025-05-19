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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Григоровича

Президент Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Большого театра, родным и близким балетмейстера Юрия Григоровича. Он умер сегодня в возрасте 98 лет. Церемония прощания пройдет 23 мая в здании Большого театра.

«Ушел из жизни выдающийся хореограф, великий подвижник и созидатель, олицетворявший целую эпоху в истории русского и мирового балета»,— заявил глава государства (цитата по сайту Кремля). Владимир Путин подчеркнул, что поставленные Юрием Григоровичем спектакли покоряют зрителей смелостью творческих идей. По словам президента, работы хореографа являются «эталоном высочайшего мастерства».

Чем известен Юрий Григорович

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В числе известных постановок господина Григоровича — «Иван Грозный», «Ромео и Джульетта», «Каменный цветок», «Щелкунчик». Он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» (2011, 2007, 2002), удостоен более 60 российских и зарубежных наград.

Подробнее о Юрии Григоровиче — в материале «Ъ» «Вождь советского балета».

Фотогалерея

Большой балетмейстер

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Артист балетной труппы Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинский театр) Юрий Григорович, 1960 год

Артист балетной труппы Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинский театр) Юрий Григорович, 1960 год

Фото: Петр Федотов / ТАСС

С артистами балета после спектакля «Спартак» композитора Арама Хачатуряна на сцене Большого театра, 1968 год

С артистами балета после спектакля «Спартак» композитора Арама Хачатуряна на сцене Большого театра, 1968 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

С супругой, балериной Натальей Бессмертновой во время работы над балетом «Ангара», 1975 год

С супругой, балериной Натальей Бессмертновой во время работы над балетом «Ангара», 1975 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

Во время награждения победительницы Всесоюзного конкурса балетмейстеров и артистов балета Надежды Павловой в Концертном зале им. П. И. Чайковского, 1972 год

Во время награждения победительницы Всесоюзного конкурса балетмейстеров и артистов балета Надежды Павловой в Концертном зале им. П. И. Чайковского, 1972 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

Во время репетиции балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева с супругой и народной артисткой СССР Натальей Бессмертновой, 1979 год

Во время репетиции балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева с супругой и народной артисткой СССР Натальей Бессмертновой, 1979 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

Главный балетмейстер Большого театра Юрий Григорович (в центре), 1974 год

Главный балетмейстер Большого театра Юрий Григорович (в центре), 1974 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Слева направо: хореограф балета «Жизель» Юрий Григорович, солист парижского театра «Гранд Опера» Микаэль Денар, исполнивший партию Графа Альберте, и народная артистка СССР Наталья Бессмертнова в роли Жизель, 1977 год

Слева направо: хореограф балета «Жизель» Юрий Григорович, солист парижского театра «Гранд Опера» Микаэль Денар, исполнивший партию Графа Альберте, и народная артистка СССР Наталья Бессмертнова в роли Жизель, 1977 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

Слева направо: балетмейстер Юрий Григорович, композитор Андрей Эшпай и дирижер Альгис Жюрайтис во время работы над музыкой к балету «Ангара»

Слева направо: балетмейстер Юрий Григорович, композитор Андрей Эшпай и дирижер Альгис Жюрайтис во время работы над музыкой к балету «Ангара»

Фото: Александр Коньков / ТАСС

Во время репетиции, 1977 год

Во время репетиции, 1977 год

Фото: Александр Макаров / РИА НОВОСТИ

С народной артисткой Галиной Улановой (в центре) и балериной Ириной Прокофьевой после ее дебюта в балете «Лебединое озеро» на сцене Большого театра, 1969 год

С народной артисткой Галиной Улановой (в центре) и балериной Ириной Прокофьевой после ее дебюта в балете «Лебединое озеро» на сцене Большого театра, 1969 год

Фото: Александр Макаров / РИА НОВОСТИ

Педагог Марина Кондратьева (слева) и балетмейстер Юрий Григорович поздравляют солистку Большого театра Наталью Архипову с успешным завершением спектакля, 1982 год

Педагог Марина Кондратьева (слева) и балетмейстер Юрий Григорович поздравляют солистку Большого театра Наталью Архипову с успешным завершением спектакля, 1982 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

С народной артисткой СССР, балериной Майей Плисецкой, 1986 год

С народной артисткой СССР, балериной Майей Плисецкой, 1986 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

На репетиции балета на музыку Дмитрия Шостаковича «Золотой век», 1982 год

На репетиции балета на музыку Дмитрия Шостаковича «Золотой век», 1982 год

Фото: Александра Коньков / ТАСС

В жюри IV Международного конкурса артистов балета вместе с кубинской балериной и хореографом Алисией Алонсо, 1981 год

В жюри IV Международного конкурса артистов балета вместе с кубинской балериной и хореографом Алисией Алонсо, 1981 год

Фото: Александр Чумичев / ТАСС

Слева направо: солисты Большого театра Гедиминас Таранда, Татьяна Голикова, Ирек Мухамедов и хореограф Юрий Григорович на репетиции спектакля «Золотой век» Дмитрия Шостаковича, 1983 год

Слева направо: солисты Большого театра Гедиминас Таранда, Татьяна Голикова, Ирек Мухамедов и хореограф Юрий Григорович на репетиции спектакля «Золотой век» Дмитрия Шостаковича, 1983 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

На репетиции спектакля в Большом театре, 1991 год

На репетиции спектакля в Большом театре, 1991 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

После показа балета «Спартак» с исполнителем заглавной партии, французским артистом Николя Ле Ришем, 1994 год

После показа балета «Спартак» с исполнителем заглавной партии, французским артистом Николя Ле Ришем, 1994 год

Фото: Александр Неменов / ТАСС

В Большом театре, 1993 год

В Большом театре, 1993 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

На балете «Легенда о любви» в Большом театре, 2002 год

На балете «Легенда о любви» в Большом театре, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

На пресс-показе балета «Раймонда» в Большом театре, 2003 год

На пресс-показе балета «Раймонда» в Большом театре, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

С президентом Академии художеств России Зурабом Церетели (слева) на церемонии вручения памятных знаков и мантий вновь избранным почетным членам Российской Академии художеств, 2005 год

С президентом Академии художеств России Зурабом Церетели (слева) на церемонии вручения памятных знаков и мантий вновь избранным почетным членам Российской Академии художеств, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

После показа балета «Золотой век» Дмитрия Шостаковича, 2006 год

После показа балета «Золотой век» Дмитрия Шостаковича, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На репетиции балета «Каменный цветок» Сергея Прокофьева в музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, 2008 год

На репетиции балета «Каменный цветок» Сергея Прокофьева в музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С балериной, исполнительницей партии Эгины в балете «Спартак» Анастасией Волочковой после показа в Мариинском театре, 2008 год

С балериной, исполнительницей партии Эгины в балете «Спартак» Анастасией Волочковой после показа в Мариинском театре, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

С президентом России Дмитрием Медведевым, генеральным директором Большого театра Анатолием Иксановым перед открытием театра после масштабной реконструкции, 2011 год

С президентом России Дмитрием Медведевым, генеральным директором Большого театра Анатолием Иксановым перед открытием театра после масштабной реконструкции, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Стас Владимиров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин награждает Юрия Григоровича орденом Святого апостола Андрея Первозванного в Кремле, 2017 год

Президент России Владимир Путин награждает Юрия Григоровича орденом Святого апостола Андрея Первозванного в Кремле, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На XIV Международном конкурсе артистов балета и хореографов на исторической сцене Большого театра, 2022 год

На XIV Международном конкурсе артистов балета и хореографов на исторической сцене Большого театра, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

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Артист балетной труппы Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинский театр) Юрий Григорович, 1960 год

Фото: Петр Федотов / ТАСС

С артистами балета после спектакля «Спартак» композитора Арама Хачатуряна на сцене Большого театра, 1968 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

С супругой, балериной Натальей Бессмертновой во время работы над балетом «Ангара», 1975 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

Во время награждения победительницы Всесоюзного конкурса балетмейстеров и артистов балета Надежды Павловой в Концертном зале им. П. И. Чайковского, 1972 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

Во время репетиции балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева с супругой и народной артисткой СССР Натальей Бессмертновой, 1979 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

Главный балетмейстер Большого театра Юрий Григорович (в центре), 1974 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Слева направо: хореограф балета «Жизель» Юрий Григорович, солист парижского театра «Гранд Опера» Микаэль Денар, исполнивший партию Графа Альберте, и народная артистка СССР Наталья Бессмертнова в роли Жизель, 1977 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

Слева направо: балетмейстер Юрий Григорович, композитор Андрей Эшпай и дирижер Альгис Жюрайтис во время работы над музыкой к балету «Ангара»

Фото: Александр Коньков / ТАСС

Во время репетиции, 1977 год

Фото: Александр Макаров / РИА НОВОСТИ

С народной артисткой Галиной Улановой (в центре) и балериной Ириной Прокофьевой после ее дебюта в балете «Лебединое озеро» на сцене Большого театра, 1969 год

Фото: Александр Макаров / РИА НОВОСТИ

Педагог Марина Кондратьева (слева) и балетмейстер Юрий Григорович поздравляют солистку Большого театра Наталью Архипову с успешным завершением спектакля, 1982 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

С народной артисткой СССР, балериной Майей Плисецкой, 1986 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

На репетиции балета на музыку Дмитрия Шостаковича «Золотой век», 1982 год

Фото: Александра Коньков / ТАСС

В жюри IV Международного конкурса артистов балета вместе с кубинской балериной и хореографом Алисией Алонсо, 1981 год

Фото: Александр Чумичев / ТАСС

Слева направо: солисты Большого театра Гедиминас Таранда, Татьяна Голикова, Ирек Мухамедов и хореограф Юрий Григорович на репетиции спектакля «Золотой век» Дмитрия Шостаковича, 1983 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

На репетиции спектакля в Большом театре, 1991 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

После показа балета «Спартак» с исполнителем заглавной партии, французским артистом Николя Ле Ришем, 1994 год

Фото: Александр Неменов / ТАСС

В Большом театре, 1993 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

На балете «Легенда о любви» в Большом театре, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

На пресс-показе балета «Раймонда» в Большом театре, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

С президентом Академии художеств России Зурабом Церетели (слева) на церемонии вручения памятных знаков и мантий вновь избранным почетным членам Российской Академии художеств, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

После показа балета «Золотой век» Дмитрия Шостаковича, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На репетиции балета «Каменный цветок» Сергея Прокофьева в музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С балериной, исполнительницей партии Эгины в балете «Спартак» Анастасией Волочковой после показа в Мариинском театре, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

С президентом России Дмитрием Медведевым, генеральным директором Большого театра Анатолием Иксановым перед открытием театра после масштабной реконструкции, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Стас Владимиров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин награждает Юрия Григоровича орденом Святого апостола Андрея Первозванного в Кремле, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На XIV Международном конкурсе артистов балета и хореографов на исторической сцене Большого театра, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

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