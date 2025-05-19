Путин выразил соболезнования в связи со смертью Григоровича

Президент Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Большого театра, родным и близким балетмейстера Юрия Григоровича. Он умер сегодня в возрасте 98 лет. Церемония прощания пройдет 23 мая в здании Большого театра.

«Ушел из жизни выдающийся хореограф, великий подвижник и созидатель, олицетворявший целую эпоху в истории русского и мирового балета»,— заявил глава государства (цитата по сайту Кремля). Владимир Путин подчеркнул, что поставленные Юрием Григоровичем спектакли покоряют зрителей смелостью творческих идей. По словам президента, работы хореографа являются «эталоном высочайшего мастерства».

В числе известных постановок господина Григоровича — «Иван Грозный», «Ромео и Джульетта», «Каменный цветок», «Щелкунчик». Он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» (2011, 2007, 2002), удостоен более 60 российских и зарубежных наград.

Подробнее о Юрии Григоровиче — в материале «Ъ» «Вождь советского балета».