В секторе Газа заявили о гибели более 50 человек при ночных ударах Израиля

В течение прошлой ночи и утра 19 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносила удары по сектору Газа, заявил AFP представитель гражданской обороны анклава Махмуд Бассал. По его словам, в результате погибли не менее 52 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mahmoud Issa / Reuters Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Господин Бассал добавил, что израильская армия «расширила свою наземную операцию» и удары продолжаются также в течение дня. Накануне ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции «Колесница Гидеона», которая проводится на севере и юге сектора Газа.

В ночь с 17 на 18 мая в секторе Газа погибли не менее 72 человек. По данным Al Jazeera, бомбардировки ВВС Израиля начались около полуночи по всей территории анклава.

Подробности — в материале «Ъ» «Газу берут измором».