За ночь в секторе Газа погибли как минимум 72 человека

В ночь на 18 мая ВВС Израиля совершили несколько авианалетов на сектор Газа. Как пишет Al Jazeera, в результате бомбардировок погибли не менее 72 человек. 16 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении сухопутной операции против движения «Хамас».

Издание уточняет, что бомбардировки начались около полуночи по всей территории сектора Газа. В районе Аль-Маваси, который отнесен к гуманитарной зоне, погибли 36 человек. Также известно о погибших в лагере для беженцев Джабалия.

Ранее Минздрав сектора Газа сообщил, что за прошедшие сутки погибли еще 153 человека. В больницы анклава доставили 459 раненых.

Армия обороны Израиля возобновила бои в секторе Газа 18 марта. 16 мая ЦАХАЛ объявил о новом расширении сухопутной операции с целью захвата стратегических районов анклава, которые находятся под контролем движения «Хамас».

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