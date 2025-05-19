Чем известна правозащитная организация Amnesty International

19 мая Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность правозащитной организации Amnesty International Limited. Чем она известна — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция Amnesty International у кладбища Пер-Лашез в Париже против использования технологии слежки с использованием искусственного интеллекта, май 2024 года

Фото: Thomas Padilla / AP Акция Amnesty International у кладбища Пер-Лашез в Париже против использования технологии слежки с использованием искусственного интеллекта, май 2024 года

Фото: Thomas Padilla / AP

Международная неправительственная организация Amnesty International (AI, «Международная амнистия») основана в 1961 году британским юристом и правозащитником Питером Бененсоном. Он же ввел в оборот термин «узники совести» (англ. prisoner of conscience), назвав так людей, которые содержатся под стражей или в заключении по политическим мотивам, а также преследуются за личные убеждения. Мобилизация общественного мнения в поддержку узников совести и их защита стали первоначальными целями организации.

Первым узником совести в 1962 году был назван архиепископ Праги Йозеф Беран, просидевший в чешской тюрьме 14 лет за проповедь, осуждавшую коммунистический строй. С тех пор AI признала узниками совести около 50 тыс. человек. Среди советских узников совести были поэт Иосиф Бродский, писатель Александр Солженицын, академик Андрей Сахаров, российских — предприниматель Михаил Ходорковский (признан Минюстом РФ иностранным агентом), политик Борис Немцов.

В 1960-х организация получила статус консультанта при ООН, Совете Европы и ЮНЕСКО. В 1972 году инициировала первую всемирную кампанию против пыток, вследствие чего Генассамблея ООН приняла первую в истории резолюцию, официально осудившую пытки (№3059). В 1977-м AI стала лауреатом Нобелевской премии мира за «вклад в обеспечение торжества свободы, правосудия и мира во всем мире».

В числе прочего организация занимается вопросами поддержки беженцев, прав женщин и детей, борьбой со всеми формами дискриминации, пытками и практикой смертных казней. Разрабатывает образовательные программы, проводит мероприятия для повышения осведомленности об основных принципах прав человека, публикует исследования и ежегодные отчеты. Например, в прошлогоднем отчете AI сообщила о рекордном числе смертных казней в мире за десять лет (1518).

По заявлениям самой организации, основные адресаты ее публикаций — правительства стран. Многие из них, в частности правительства США, Китая, России (в прошлом — СССР), выступали с критикой AI, обвиняя ее в распространении предвзятой и недостоверной информации. Так, например, президент США Джордж Буш в 2005 году назвал абсурдным приведенное в докладе AI сравнение тюрьмы США в Гуантанамо с советским ГУЛАГом.

Доклады и отчеты AI охватывают 150 государств, в организации работают более 100 команд исследователей. Всего AI объединяет 7–10 млн человек, финансируется за счет пожертвований от физических и юридических лиц, а также грантов от госучреждений. Штаб-квартира находится в Лондоне. Генеральный секретарь с 2021 года — французская правозащитница Аньес Калламар.

С 1991 года офис организации работает в Москве. В апреле 2022 года Минюст РФ исключил из реестра филиалов иностранных организаций представительство AI, на что организация ответила обещанием «удвоить усилия по разоблачению вопиющих нарушений прав человека в России». В марте того же года Роскомнадзор заблокировал русскоязычный сайт AI из-за «призывов к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».