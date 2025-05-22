Индикаторы

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Анонсы некоторых материалов майских «Денег»
ВВП не стали трогать
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
В новом (апрельском) официальном макропрогнозе аналитики Министерства экономики не стали пересматривать значение роста ВВП России на 2025 год, оставив, как и предполагали в сентябре прошлого года, на уровне 2,5%. Для сравнения, ранее ЦБ предрек 1–2%. И это после 4,3% в 2024-м.
На рост экономики влияют геополитические факторы, падение цен на нефть, неспешное снижение инфляции и высокая ставка ЦБ.
Какая экономика нужна России, читайте в статье «Болезни роста».
Рубль укрепляется
С начала года к 14 мая на внебиржевом рынке доллар подешевел на 30% — со 113,5 до 80,3 руб. По мнению ЦБ, на укрепление нацвалюты воздействовала жесткая денежно-кредитная политика с рекордно высокой ставкой.
«Воздействовала как через снижение спроса на импорт, так и через рост интереса к российским активам в условиях высокого дифференциала ставок»,— отметил регулятор. Кроме того, в ЦБ считают, что на курс рубля повлияло снижение геополитической напряженности.
Как доллар влияет на геополитику, читайте в статье «Откуда берутся деньги».
Ставки тают и растут
Парадоксальная ситуация сложилась на рынке вкладов российских банков. С одной стороны, в конце весны сразу несколько кредитных организаций объявили о рекордном предложении в 30% годовых, с другой — с начала года ставки по вкладам в среднем потеряли 1 процентный пункт и продолжают снижаться.
Эксперты советуют вкладчикам внимательно читать условия по рекламным предложениям, просчитывая прибыль.
Подробнее о предложениях банков читайте в статье «Вклады уж не те».
Машины заходят на взлет
Через пять лет летающий электромобиль стандарта eVTOL будет стоить порядка $100 тыс., а перевозить такие машины будут более 11 млн человек ежегодно, подсчитали аналитики Министерства транспорта США (FAA).
Проектирование машин и инфраструктуры для нового вида транспорта уже ведут в Германии, США, ОАЭ и Китае. Свои разработки летающего транспорта ведутся и в России.
Как именно будут вскоре летать машины и сколько это будет стоить, читайте в статье «От винта!».