Индикаторы

ВВП не стали трогать

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В новом (апрельском) официальном макропрогнозе аналитики Министерства экономики не стали пересматривать значение роста ВВП России на 2025 год, оставив, как и предполагали в сентябре прошлого года, на уровне 2,5%. Для сравнения, ранее ЦБ предрек 1–2%. И это после 4,3% в 2024-м.

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На рост экономики влияют геополитические факторы, падение цен на нефть, неспешное снижение инфляции и высокая ставка ЦБ.

Какая экономика нужна России, читайте в статье «Болезни роста».

Рубль укрепляется

С начала года к 14 мая на внебиржевом рынке доллар подешевел на 30% — со 113,5 до 80,3 руб. По мнению ЦБ, на укрепление нацвалюты воздействовала жесткая денежно-кредитная политика с рекордно высокой ставкой.

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«Воздействовала как через снижение спроса на импорт, так и через рост интереса к российским активам в условиях высокого дифференциала ставок»,— отметил регулятор. Кроме того, в ЦБ считают, что на курс рубля повлияло снижение геополитической напряженности.

Как доллар влияет на геополитику, читайте в статье «Откуда берутся деньги».

Ставки тают и растут

Парадоксальная ситуация сложилась на рынке вкладов российских банков. С одной стороны, в конце весны сразу несколько кредитных организаций объявили о рекордном предложении в 30% годовых, с другой — с начала года ставки по вкладам в среднем потеряли 1 процентный пункт и продолжают снижаться.

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Эксперты советуют вкладчикам внимательно читать условия по рекламным предложениям, просчитывая прибыль.

Подробнее о предложениях банков читайте в статье «Вклады уж не те».

Машины заходят на взлет

Через пять лет летающий электромобиль стандарта eVTOL будет стоить порядка $100 тыс., а перевозить такие машины будут более 11 млн человек ежегодно, подсчитали аналитики Министерства транспорта США (FAA).

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Проектирование машин и инфраструктуры для нового вида транспорта уже ведут в Германии, США, ОАЭ и Китае. Свои разработки летающего транспорта ведутся и в России.

Как именно будут вскоре летать машины и сколько это будет стоить, читайте в статье «От винта!».