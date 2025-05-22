Вклады уж не те

После длительного периода экстремально высоких ставок по депозитам, достигавших в конце прошлого года 23–25%, банки перешли к плавному снижению доходности. Хотя и сегодня на рынке встречаются предложения продуктов с 25–30% годовых, условия по ним имеют ряд существенных ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

За 2024 год средняя ставка по депозитам десяти крупнейших банков (по объему привлечения клиентских средств) выросла с 14,79% до 21,72% годовых. Пик щедрости банков пришелся на самый конец прошлого года, когда в ожидании очередного повышения ключевой ставки ЦБ банки увеличили доходность своих и без того дорогих вкладов. У отдельных участников рынка в тот момент ставки превышали даже 25% годовых.

Но Банк России, вопреки ожиданиям, в этом году сохранил ключевую ставку на уровне 21% (а ключевая ставка является одним из важных индикаторов, на которые ориентируются банки в определении доходности своих вкладов) и все еще держит ее на этом уровне. На ближайшем заседании ЦБ, которое состоится 6 июня, участники рынка ожидают «смягчения риторики» — сигнала от регулятора о том, что снижение может произойти в июле.

В условиях неопределенности банки в первом квартале 2025 года начали снижать ставки по вкладам, но делали это аккуратно.

В апреле тренд на снижение стал более заметным. «За последние один-два месяца ставки снизили более 55 из анализируемых нами 85 банков,— отмечает проектный лидер Wealth Management Frank RG Мария Суховерова.— В основном изменения коснулись долгосрочных вкладов (от одного до трех лет) и вкладов без опций пополнения и снятия». По полностью управляемым вкладам (с возможностью пополнения и снятия) ставки остаются стабильными, но по таким вкладам ставки и так в среднем на 5–7 п. п. ниже, чем по безопциональным.

Дорогие вклады в условиях серьезного сокращения кредитования, которое происходит уже несколько месяцев подряд,— серьезный стресс для участников рынка, и, разумеется, они заинтересованы в том, чтобы как можно скорее удешевить стоимость своего фондирования (то есть привлекать клиентские средства дешевле 20% годовых). Но в текущих условиях все участники рынка действуют по принципу «а что у конкурентов», поэтому пока ставки по вкладам снизились несущественно, хотя в конце апреля они и «пробили» психологическую границу в 20% годовых. По данным ЦБ, средняя ставка по вкладам десяти крупнейших игроков на 1 мая составляла 19,6% годовых.

Как свидетельствует «Индекс вкладов», рассчитываемый маркетплейсом «Финуслуги» по 20 крупнейшим банкам по объему портфеля депозитов, по состоянию на 14 мая средние ставки снизились несущественно: по полугодовому вкладу — на 0,35 п. п. (до 19,65%), по годовому вкладу — на 0,3 п. п. (до 18,73%), по трехмесячным вкладам — на 0,28 п. п. (до 19,89%). Чаще всего в этот период менялись ставки по полугодовым и годовым вкладам. На начало апреля 2025 года у топ-20 банков средняя ставка по трехмесячному вкладу составляла 20,17%, по полугодовому — 19,99%, по годовому — 19,02%.

Игры конкурентов

«Темп коррекции ставок по вкладам зависит в том числе от ожиданий банков по снижению ключевой ставки,— подчеркивает старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту "Финуслуги" Игорь Алутин.— Однако эффект оказывает и конкурентная борьба». По его словам, сейчас банки готовы переплачивать за новых клиентов: разрыв между ставками для действующих клиентов и новых может превышать 10 п. п.

«В 2024 году мы видели агрессивную битву ставок, нацеленную на привлечение клиентов практически любой ценой. В период снижения ставок многие банки будут выбирать иные стратегии»,— уверена Мария Суховерова. Она замечает, что в последнее время становятся все популярнее социальные вклады, сумма которых не превышает 100 тыс. руб., а ставка при этом может доходить до 30%. Такие вклады, по сути, являются продвинутой версией продуктов с надбавкой для новых клиентов.

Несмотря на данные ЦБ о том, что средняя ставка приближается к 19%, сегодня по-прежнему можно встретить предложения по 30% годовых. Но вкладчикам важно внимательно изучить условия по таким вкладам. Например, банк «Дом.РФ» предлагает ставку 30% на маркетплейсе «Финуслуги» только для новых клиентов, срок такого вклада — всего один месяц, а максимальный доход для тех, кого заинтересует данное предложение, составит 2,548 тыс. руб., так как разместить на данном вкладе можно сумму до 100 тыс. руб. Только для новых клиентов щедрые предложения со ставкой 30% годовых у Альфа-банка и ПСБ на портале banki.ru. В обоих случаях максимальная сумма вклада — 50 тыс. руб. Срок размещения у Альфа-банка — 92 дня, у ПСБ — до 367.

«В прошлом году банки щедро раздавали надбавки и ограничения по сумме были высокие — в среднем примерно 1,5 млн руб.»,— объясняет Мария Суховерова. В этом году, по ее словам, банки уже не могут давать новым клиентам такие ставки на крупные суммы, но и отказаться от приветственной ставки больно.

Максимальные тонкости

Выбирая сегодня вклад и с менее высокой ставкой (20–22% годовых), нужно быть готовым к сюрпризам. Нередко вкладчик должен выполнять дополнительные условия для получения такой доходности. То есть, изучая условия вклада, можно обнаружить, что базовая ставка составляет 20%, а надбавка за выполнение условий — 2–3 п. п. Например, на рынке популярна такая схема: максимальную ставку вкладчик получает при условии ежемесячных трат по картам в определенном объеме или поддержании остатка средств на карте. При нарушении условия в каком-то месяце банк начисляет доход в размере базовой ставки.

«На данный момент максимальная ставка по вкладам в Совкомбанке составляет 23,5% годовых,— рассказали в пресс-службе Совкомбанка.— Ее можно получить на сроке 36 месяцев при подключенной на всем периоде действия вклада подписке "Халва. Десятка" и выполнении правила 5х10 по карте "Халва" (ежемесячно делать от пяти покупок на общую сумму не менее 10 тыс. руб.). Базовая ставка по данному вкладу на этом сроке — 20,5% годовых». Надбавку по вкладу за траты по карте или поддержание остатка предлагают еще Сбербанк, МКБ, Газпромбанк и другие.

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Накопительные счета

Обычно ставки по накопительным счетам снижаются синхронно со вкладами. «Тем не менее клиенты сейчас делают выбор именно в пользу вкладов и стремятся фиксировать доходность»,— отмечает директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич, уточняя, что примерно за год, с середины 2024 года до середины мая 2025-го, доля накопительных счетов сократилась почти в два раза — с 13% до 7,7%. В ВТБ ожидают, что клиенты будут переводить средства на вклады с фиксированной ставкой для формирования накоплений, а накопительный счет останется «электронным кошельком» для оперативного использования средств, который приносит пассивный доход.

Ситуацию с накопительными счетами банкам проще контролировать, так как банки меняют доходность синхронно с действиями ЦБ по ключевой ставке. При этом парадоксальным образом в части накопительных счетов политика в отношении действующих и новых клиентов противоположна той, которую мы видим по вкладам. По словам Марии Суховеровой, условия для действующих клиентов существенно не менялись, а вот для новых постепенно ухудшаются. «Приветственные ставки снизились и уже не кажутся такими впечатляющими,— говорит она.— Вспомним, как в конце 2024 года Альфа-банк и ВТБ предлагали новым клиентам приветственную ставку по накопительным счетам на два-три месяца в 24%. Сейчас ставка по накопительным счетам для новых клиентов зачастую не превышает 20%».

Время фиксировать ставку

Сейчас банки уменьшают ставки по вкладам в ожидании снижения ключевой ставки, однако основная задача — угадать момент смены цикла и темпы снижения. «От этого отстраивается политика предложения ставок по вкладам»,— объясняет Мария Суховерова. Многие банки, на ее взгляд, уже достаточно снизили свои ставки — основной рывок уже сделан. По ее словам, поскольку о повышении ключевой ставки на рынке нет речи, тот уровень дохода, который еще вчера можно было получить, открыв вклад в банке, мы увидим еще не скоро, если вообще увидим.

Поэтому, вероятно, сегодня наилучший момент — зафиксировать пока еще довольно высокие ставки.

«Мы ожидаем, что Банк России может перейти к снижению ключевой ставки летом»,— прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Сейчас, на ее взгляд, хорошая возможность зафиксировать привлекательную доходность по вкладу на длинный срок. С ней солидарен и Виталий Костюкевич: «По коротким вкладам — до трех месяцев — снижение ставок будет минимальным. По вкладам от полугода до года — наиболее значительным, на 1 п. п. Плюс на столько же пунктов, сколько составит снижение ключевой. По вкладам свыше года существенной коррекции не ожидаем, так как большинство не предлагали по ним высоких ставок. Снижать будут отдельные игроки, заявившие высокую доходность».

В ВТБ полагают, что в ближайшее время максимальная доходность на рынке будет держаться в пределах 19–20% годовых. «После снижения ставок в феврале—апреле участники рынка могут занять выжидательную позицию, оценивая потребность в ликвидности»,— уточнили в пресс-службе банка. Дальнейшее снижение ставок там не исключают, хоть и не быстрыми темпами.

Потребность в ликвидности остается не менее важным по значимости фактором, чем уровень ключевой ставки, а она у разных банков может существенно отличаться. Поэтому на рынке не ждут тотального снижения ставок. «Ситуация с ликвидностью влияет на ставки по вкладам»,— говорит Игорь Алутин. На его взгляд, если у банка достаточно краткосрочных пассивов, у него нет необходимости привлекать клиентские средства на такой срок. Ставки по более длинным вкладам позволяют банкам удерживать клиентов, создавая стабильное финансирование собственного бизнеса.

«В абсолютных значениях ставки по вкладам на длительные сроки остаются более высокими, чем по месячным вкладам, поскольку потребность в длинных деньгах у банков сохраняется»,— указывает Мария Суховерова. В то же время клиенты готовы зафиксировать ставку на более долгий срок, даже если она чуть ниже, чем по продуктам с коротким сроком, резюмирует эксперт.

Майя Марлинская