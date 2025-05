Инвесторы ждут перемен

Внешнеэкономическая политика Дональда Трампа спровоцировала сильные структурные изменения в инвестиционных предпочтениях мировых инвесторов. Возобновились массовые распродажи фондов Китая и США. Почти весь объем средств инвестирован в фонды Индии, Европы и Японии. Замедлились продажи российских ПИФов акций.

Мартовский оптимизм, как и ожидали управляющие, оказался недолгим — в апреле инвестиции в рисковые активы замедлились. Об этом свидетельствуют последние отчеты Bank of America (BofA, учитывающие данные Emerging Portfolio Fund Research; EPFR). По оценке «Денег», основанной на данных BofA, по итогам четырех недель, завершившихся 7 мая, вложения во все мировые фонды акций в чистом виде составили лишь $27,4 млрд. Это почти втрое ниже результата предыдущего месяца и худший показатель как минимум с начала 2025 года.

На рынке сложилась уникальная ситуация: падение притоков произошло за счет снижения спроса мировых инвесторов на биржевые фонды — ETF. В отчетный период чистые привлечения в такие инструменты составили $31 млрд, что в 4,5 раза меньше показателя месяцем ранее. Меньший объем был в конце апреля прошлого года ($25 млрд), затем показатель был стабильно в 2–4 раза выше. В то же время long-only зафиксировали падение обратных выкупов акций с $51 млрд до $3,5 млрд.

По мнению начальника отдела доверительного управления «КСП Капитал УА» Дмитрия Хомякова, на динамику спроса на акции повлиял сезонный фактор, а именно — распродажа активов с конца весны по осень. У финансистов есть поговорка на этот счет: Sell in May and go away (англ. «продай в мае и уходи»), основанная на многолетних наблюдениях худшей динамики котировок акций в период с мая по октябрь (см. «Деньги» от 15 мая 2019 года). «Если обычно летнее затишье обусловлено сезоном отпусков, то сейчас прекрасными поводами для фиксации прибыли и паузы трейдеров в торговле является понимание того, что ФРС в ближайшее время не намерена менять свою ДКП»,— полагает Дмитрий Хомяков.

Перемирие не пройдет

Ситуацию усугубляет нестабильная геополитическая обстановка в мире из-за торгового противостояния между США и Китаем, которое может ввергнуть мировую экономику в рецессию. Напомним, что 10 апреля Вашингтон увеличил пошлины на все китайские товары с 125% до 145%. В ответ на это Пекин объявил о повышении тарифов уже на американские товары с 84% до 125%. В таких условиях аналитики банка JP Morgan повысили вероятность наступления мировой экономической рецессии до конца 2025 года с 40% до 60%, что не могло не сказаться на аппетите у инвесторов к риску.

В начале мая ситуация несколько разрядилась, чему способствовали договоренности США с рядом стран. 8 мая Дональд Трамп объявил о первой торговой сделке с Великобританией, по которой США получат $6 млрд в качестве доходов от пошлин в 10%, а также $5 млрд новых экспортных возможностей для американских производителей. Спустя несколько дней была заключена торговая сделка с Китаем, по которой на 90 дней китайские тарифы против американских товаров снижаются до 10%, а американские пошлины — до 30%. «Хотя стороны, кажется, ищут компромисс, но не отпускает ощущение, что джинн торговой войны уже выпущен из бутылки. Теперь это не локальная история, а глобальный сигнал: протекционизм снова становится инструментом политики»,— предостерегает СЕО брокера Mind Money Юлия Хандошко.

В таких условиях мировые инвесторы не готовы сильно увеличивать вложения в рисковые активы, о чем косвенно говорит и майский опрос портфельных менеджеров, проведенный аналитиками BofA. Согласно опросу, превышение числа портфелей, в которых доля наличности была выше индикативного уровня, над теми, где уровень был ниже, выросло за месяц на два процентных пункта (п. п.), до 26%. В то же время доминирование числа портфелей, «недогруженных» акциями, сократилось за месяц также на 2 п. п., до 15%. Все это говорит об осторожности профессиональных инвесторов.

Между Китаем и Индией

Неудивительно, что инвесторы активно забирают свои капиталы с фондовых рынков, которые могут оказаться на передовой торговых конфликтов. К такому относится рынок акций Китая. По оценкам «Денег», чистый отток средств из китайских фондов составил $7,1 млрд. Это почти в четыре раза меньше объема средств, инвестированного месяцем ранее, но большая его часть была обеспечена операциями нескольких крупных локальных госфондов (см. «Деньги» от 24 апреля).

Возобновившимся продажам, как считает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева, способствуют не только геополитика и таргетированные санкции, включая новые ограничения на чипы и технологии, но и сохраняющийся пузырь на рынке жилья, а также скромная реакция НБ Китая на происходящее. «Недоверие добавляют риторике Пекина по стимулированию спроса и слабые корпоративные отчеты»,— отмечает управляющая.

Остальные рынки emerging markets преимущественно привлекают инвесторов. За месяц фонды развивающихся стран (без учета китайских страновых фондов) привлекли более $3,4 млрд, что сопоставимо с результатом марта. Почти треть всех денег пришлась на акции индийских компаний ($1,1 млрд) — это лучший результат с июля 2024 года. «Рост притоков в фонды Индии основан на ожиданиях, что стране, вероятно, удастся заключить торговую сделку с США и потенциально стать одним из бенефициаров перемещения производства из Китая (например, Apple, по сообщениям, планирует нарастить производство iPhone в Индии). Кроме того, благоприятным фактором для одного из крупнейших импортеров нефти может стать снижение цен на черное золото на фоне торговых войн и планов повышения добычи со стороны ОПЕК+»,— считает Дмитрий Терпелов, управляющий активами УК «Доверительная».

Конфликт Индии и Пакистана, разразившийся в конце апреля — начале мая, не отбил охоту у инвесторов наращивать вложения в акции индийских компаний. Как отмечает Юлия Хандошко, Индия все еще наиболее «чистый» от геополитики рынок среди развивающихся стран. Кроме того, индийский рынок не зависим от мировых рынков, включая американский. «Покупая акции Сoca-Cola, мы приобретаем некоторую идеологию, ставку ФРС и даже образ мышления Илона Маска. Вкладывая средства в индийскую газировку, мы просто покупаем бизнес, нацеленный на миллиард потребителей»,— поясняет госпожа Хандошко.

Развитые

Структурные изменения в инвестиционных предпочтениях отмечаются и на рынках развитых стран. Если раньше основными бенефициарами привлечений были американские фонды, то в минувшем месяце предпочтение отдавалось европейским, а также японским фондам. За месяц инвесторы вывели из американских акций $24,8 млрд, что на 39% ниже объема средств, инвестированного в марте, но первый результат со знаком минус в этом году. Инвестиции в европейские акции выросли с $6,7 млрд до $17,2 млрд, максимума более чем за десять лет. Вложения в рынки Японии выросли почти втрое, до $8 млрд.

Для сдвига во взглядах глобальных инвесторов на аллокацию есть фундаментальные причины, связанные не только со сложно прогнозируемой политикой нынешнего президента США, но и с проблемами, с которыми сталкивается американская экономика. По мнению Алены Николаевой, инвесторов пугает наблюдаемая там «рецессия без рецессии»: рост зарплат замедляется, расходы домохозяйств уже на пределе, а ставка остается высокой. Это вместе с нарастающим дефицитом американского бюджета, который по итогам марта составил $140 млрд (прирост к февралю на 14%), а также угрозами роста доходности казначейских облигаций США выше 5% пугает участников рынка. «Даже замедление американской инфляции не меняет тенденцию»,— полагает госпожа Николаева.

Выглядит вполне закономерным желание инвесторов разбавить долларовые активы активами в других валютах, в первую очередь — в евро и йенах. Тем более что на фоне слабеющего доллара экспортный потенциал компаний из Европы и Японии растет, а политическая обстановка, несмотря на сложности, заметно стабильнее, чем в США, где рынки лихорадит от тарифной дубинки Трампа. «В Японии продолжается carry trade, в Европе ставка на восстановление промышленного сектора и новые субсидии в рамках green transition (переход к устойчивой экономике, ориентированной на использование зеленых технологий.— "Деньги"). Так что глобальный капитал традиционно ретируется туда, где еще есть фундаментальная недооценка и чуть более спокойный геополитический фон»,— полагает Алена Николаева.

Бегство из российских акций

В числе аутсайдеров оказались и российские фонды акций, но и их потери претерпели заметные изменения. По оценке «Денег», основанной на данных Investfunds, чистый отток средств из розничных ПИФов акций превысил 2 млрд руб., что на треть ниже потерь марта. Поскольку в минувшем месяце доллар продолжил терять позиции в России, продажи фондов акций в долларовом эквиваленте сократились с $30,7 млн до $24 млн.

«Несмотря на повысившийся за последние годы уровень изоляции российской экономики, те или иные экстраординарные события в мире продолжают влиять и на наш рынок»,— отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев. Но их роль, по его наблюдениям, перестала быть доминирующей — более важное значение для рынка имеет денежно-кредитная политика Банка России, которая хотя и остается чрезмерно жесткой, но все предполагает возможное ее смягчение. Директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко обращает внимание на последние данные о недельной инфляции, приближающейся к нулю, что усиливает ожидания снижения ключевой ставки на предстоящих заседаниях.

Среди локальных факторов беспокойство у управляющих вызывают низкие цены на нефть. Текущие котировки российской нефти Urals находятся на 30% ниже бюджетных ориентиров ($69,7 за баррель), что усиливает риски бюджетного дефицита. «В сочетании с крепким рублем это снижает конкурентоспособность экспортно ориентированных компаний и делает более привлекательными эмитентов, ориентированных на внутренний спрос»,— предупреждает Руслан Клышко.

Татьяна Палаева