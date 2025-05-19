Объем госзакупок в Татарстане у малого и среднего бизнеса вырос до 172 млрд рублей

В I квартале 2025 года в Татарстане объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса нарастили до 172,52 млрд руб. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные корпорации по развитию МСП.

Татарстан по объему госзакупок поднялся на 2-е место среди российских регионов, обогнав Санкт-Петербург (170,59 млрд руб.).

Первое место занимается Москва (511,81 млрд руб.).

В целом по России объем контрактов с МСП в первом квартале года превысил 1,8 трлн руб.

Дарья Сайфиева