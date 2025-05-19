OpenAI добавила в ChatGPT ИИ-помощника программиста Codex

Компания OpenAI сделала доступным нового ИИ-агента Codex подписчикам планов ChatGPT Pro, Enterprise и Team. Инструмент берет на себя рутинные задачи программиста и автоматически исправляет ошибки, запускает тесты и оптимизирует код по текстовым запросам, выступая виртуальным коллегой пользователя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Codex работает на базе модели codex-1, оптимизированной для разработки программного кода, и способен одновременно выполнять несколько задач. На решение некоторых заданий может уйти до получаса времени, а к другим ИИ сможет возвращаться спустя какое-то время. По словам генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, это не эволюция ChatGPT, а самостоятельный продукт, дополняющий редакторы Cursor и Windsurf.

У Codex пока нет доступа в интернет, но в компании обещают расширить функционал ИИ-агента: по замыслу OpenAI, в будущем он сможет на отдельном компьютере полностью взять на себя программирование, а люди будут делегировать ему задачи. Сэм Альтман называет развитие ИИ-помощников ключевым направлением OpenAI.

Ранее ChatGPT впервые стал самым скачиваемым приложением в мире. Рост популярности ChatGPT связывают с обновлением функций генерации изображений — пользователи начали массово создавать вирусные картинки в стиле Studio Ghibli.

Евгений Федуненко