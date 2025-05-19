В Госдуме напомнили о повышении пенсий работающим пенсионерам с августа

С 1 октября пенсии для военных пенсионеров и пенсионеров силовых структур повысят на 4,5%, напомнила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. С 1 августа также повысят пенсию работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за 2024 год. Они могут набрать до трех баллов индивидуального пенсионного капитала (ИПК), рассказала госпожа Бессараб в беседе с Lenta.ru.

По подсчетам Соцфонда, на начало 2025 года в стране было зарегистрировано 41,17 млн пенсионеров, они составляют 28,18% населения. В этом году пенсии изначально повысили на 7,3%. Однако из-за инфляции, которая оказалась выше прогнозов, Владимир Путин поручил правительству проиндексировать выплаты по фактической инфляции 2024 года — на 9,5%. В Госдуме допускали, что в 2026 году пенсии могут дополнительно проиндексировать.