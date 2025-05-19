За ночь сбили 35 БПЛА над тремя российскими регионами

В течение ночи средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом, сообщает пресс-служба Минобороны. По его данным, восемь БПЛА было сбито над Брянской областью, еще один — над Белгородской областью.

Власти регионов пока никак не комментировали информацию. Крым подвергается атакам четвертый день подряд: дроны над его территорией также сбивали 16, 17 и 18 мая. Во всех случаях обошлось без пострадавших. Над Белгородской областью вчера сбили 23 беспилотника, было повреждено несколько частных домов. Над Брянской областью в тот же день уничтожили три дрона.