Над двумя регионами России сбили семь беспилотников

Минобороны России заявило, что в ночь на 18 мая силы ПВО уничтожили семь беспилотников. Четыре из них уничтожены над Белгородской областью, еще три — над Брянской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в Telegram-канале, что пострадавших и разрушений нет. Он также добавил, что «оперативные и экстренные службы работают на месте». Власти Белгородской области о последствиях атаки не сообщали.

В течение ночи опасность атаки БПЛА объявляли в Крыму, Курской и Воронежской областях. Вечером 17 мая в Курской области также предупреждали о ракетной опасности.