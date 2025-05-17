Российские ПВО сбили четыре украинских дрона над Крымом

Российские силы ПВО с 12:05 до 12:25 мск уничтожили четыре беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны. Все из них сбиты в небе над Крымом. Глава республики Сергей Аксенов ситуацию пока не комментировал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В ночь на 17 мая над российскими регионами сбили два украинских БПЛА, один из них — над Курской областью, второй — над Белгородской. По данным белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, за прошедшие сутки дроны ударили по девяти районам региона. В селе Архангельское при ударе БПЛА погиб мужчина на велосипеде. В городе Шебекино повреждены частный дом, складское помещение предприятия, легковой и грузовой автомобили.