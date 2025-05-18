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Коммерсантъ FM
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Силы ПВО сбили 22 БПЛА над Белгородской областью за ночь

Число уничтоженных над Белгородской областью беспилотников ВСУ выросло до 22. Об этом сообщает Минобороны России.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Четыре из них были сбиты в период с 8:20 до 9:00 мск. С 7:15 до 8:20 средства ПВО перехватили над территорией региона 14 дронов. Еще четыре были сбиты в ночь на 18 мая.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки были повреждены несколько частных домов, складов и объектов инфраструктуры связи в шести районах региона. О пострадавших не сообщается.

В ночь на 17 мая ВСУ предприняли более 110 атак с использованием БПЛА и выпустили 27 снарядов по территории Белгородской области, сообщал господин Гладков. Данные о пострадавших глава региона не приводил.

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