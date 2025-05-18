Силы ПВО сбили 22 БПЛА над Белгородской областью за ночь

Число уничтоженных над Белгородской областью беспилотников ВСУ выросло до 22. Об этом сообщает Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Четыре из них были сбиты в период с 8:20 до 9:00 мск. С 7:15 до 8:20 средства ПВО перехватили над территорией региона 14 дронов. Еще четыре были сбиты в ночь на 18 мая.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки были повреждены несколько частных домов, складов и объектов инфраструктуры связи в шести районах региона. О пострадавших не сообщается.

В ночь на 17 мая ВСУ предприняли более 110 атак с использованием БПЛА и выпустили 27 снарядов по территории Белгородской области, сообщал господин Гладков. Данные о пострадавших глава региона не приводил.