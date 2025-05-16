Силы ПВО за ночь сбили 65 украинских БПЛА над территорией России

В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 65 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Из них 43 — над акваторией Черного моря, 21 — над территорией Крыма, один — над Белгородской областью.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил в своем Telegram-канале, что шесть БПЛА было сбито силами ПВО над морем на большом отдалении от берега. Господин Развожаев также напомнил жителям города, что не стоит снимать и выкладывать с социальные сети работу сил противовоздушной обороны России.