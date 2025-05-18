Уиткофф заявил о сближении позиций России и Украины

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтону удалось в некоторой степени сократить разрыв между позициями Москвы и Киева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Kent Nishimura / Reuters Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Kent Nishimura / Reuters

«В какой-то степени каждая сторона излагает свои позиции. И я думаю, понедельник во многом определит, где мы находимся и как мы завершим эти переговоры»,— сказал господин Уиткофф в эфире ABC News.

По оценкам спецпосланника, переговоры российской и украинской делегаций 16 мая в Турции привели к хорошим результатам. Запланированные на 19 мая телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должны «устранить завалы» в процессе урегулирования на Украине, считает Стив Уиткофф.

16 мая в Стамбуле состоялась первая за три года двусторонняя встреча делегаций Москвы и Киева. По итогам переговоров стороны договорились обменяться пленными по формуле «1000 на 1000». Кроме того, Россия и Украина пообещали в деталях представить свой взгляд на прекращение огня и продолжить переговорный процесс. 19 мая в 17:00 мск состоится телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

Подробнее о процессе урегулирования — в материале «Ъ» «Мир по телефону».

Елизавета Шмакова